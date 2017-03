Continuar a ler

O jogador merengue não negou a importância desta vitória, contudo afirma que o que interessa é somar pontos. "Claro que é importante [a vitória], mas na nossa cabeça está somar, somar e somar, sem pensar nos pontos que levamos de vantagem. Agora com a paragem [no campeonato] é importante estar em primeiro [lugar]", adiantou.Marcelo não concluiu as suas declarações sem antes falar de Casemiro, que colocou o Real Madrid novamente em vantagem, apontando o golo da vitória. "[O Casemiro] Tem crescido de uma maneira espetacular, é um 'miúdo' que trabalha muitíssimo e para mim é um privilégio jogar com ele, um dos melhores médios do mundo", concluiu.