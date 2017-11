Marcelo, defesa-central do Lyon, sonha com a presença no Mundial da Rússia, em 2018. Apesar de não contar qualquer internacionalização A pelo Brasil, o jogador, em declarações ao site francês Foot01, diz acreditar que o clube francês servirá de trampolim para a seleção."A seleção é algo que está sempre no meu pensamento. Espero ser convocado para a equipa nacional, é o meu objetivo. Jogar no Lyon é uma grande oportunidade de chegar lá", refere o futebolista, de 30 anos, contratado pelo terceiro classificado do campeonato francês ao Besiktas.Com 16 jogos realizados esta temporada, Marcelo impôs-se como titular da formação comandada por Bruno Genesio. "O Lyon dá-me mais visibilidade para atingir a seleção brasileira. Toda a gente segue o campeonato francês no Brasil. Todos os fins de semana as pessoas vêem o Lyon, o PSG na televisão..."

Autor: Nuno Martins