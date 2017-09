O internacoinal espanhol Marco Asensio renovou contrato com o Real Madrid até 2023, anunciou esta quinta-feira o clube. O jovem craque, de 21 anos, chegou aos merengues em 2016/17, proveniente do Maiorca, tornando-se numa peça importante na equipa de Zinedine Zidane, somando desde então 38 jogos, 10 golos e quatro assistências.A extensão do vínculo do médio espanhol segue-se às renovações de Isco, Marcelo, Dani Carvajal, Karim Benzema, Raphaël Varane, Luka Modric e Toni Kroos, que estenderam recentemente as respetivas ligações aos campeões espanhóis.

Autor: Lusa