Uma delas foi especialmente marcante. Foi no final da temporada passada, quando o Borussia Dortmund conquistou a Taça da Alemanha, no primeiro grande troféu conquistado por Reus no clube. Naquele duelo, diante do Eintracht Frankfurt, o médio acabou por sair lesionado ao intervalo e viu confirmadas as piores previsões: uma rotura parcial dos ligamentos do joelho."As lágrimas voltaram ao meu rosto dois ou três dias depois, quando voltei a ver tudo de novo... Estar sozinho, trabalhar para regressar, é a parte mais exigente. Ao fim de três semanas já estava farto. É um teste mental brutal, porque tens sempre de trabalhar por tua conta", explicou.De olho no futuro, Reus admite que está a chegar a sua última chance para garantir um bom contrato. "Há quatro ou cinco equipas interessadas em mim. No final da época 2018/19 terei 30 anos. Aí terei a possibilidade de assinar o meu último grande contrato e a última possibilidade de fazer algo diferente", confessou.