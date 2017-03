Continuar a ler

O técnico dos tigers analisou depois a partida deste sábado: "Entrámos bem, tivemos alguns bons contra-ataques e bons momentos em bolas paradas. Eles reagiram bem e fizeram o 1-1, resultado justo na primeira parte. Começámos bem o segundo tempo e tivemos boas oportunidades para marcar. Uma acertou no poste e a outra foi uma bela defesa de Kasper Schmeichel. O jogo estava a ser equilibrado, mas conseguiram marcar num remate à beira da área. Reagimos muito bem, mas não conseguimos marcar".



Por fim, Marco Silva admitiu que a equipa tem de melhorar a finalização, mas mantém a esperança de atingir o objetivo: "A nossa obrigação é acreditar. Agora é tempo de descansar e analisar o jogo, para segunda-feira olharmos para o próximo. A este nível temos de marcar quando temos oportunidade, para conseguirmos atingir resultados positivos. É um aspeto onde temos de melhorar. O técnico dos tigers analisou depois a partida deste sábado: "Entrámos bem, tivemos alguns bons contra-ataques e bons momentos em bolas paradas. Eles reagiram bem e fizeram o 1-1, resultado justo na primeira parte. Começámos bem o segundo tempo e tivemos boas oportunidades para marcar. Uma acertou no poste e a outra foi uma bela defesa de Kasper Schmeichel. O jogo estava a ser equilibrado, mas conseguiram marcar num remate à beira da área. Reagimos muito bem, mas não conseguimos marcar".Por fim, Marco Silva admitiu que a equipa tem de melhorar a finalização, mas mantém a esperança de atingir o objetivo: "A nossa obrigação é acreditar. Agora é tempo de descansar e analisar o jogo, para segunda-feira olharmos para o próximo. A este nível temos de marcar quando temos oportunidade, para conseguirmos atingir resultados positivos. É um aspeto onde temos de melhorar.

Marco Silva recusou este sábado atirar a toalha ao chão no que diz respeito à permanência do Hull City na Premier League, apesar da derrota diante do Leicester por 3-1."Estão todos muito próximos na cauda da tabela. Temos de dar o nosso melhor para mudarmos a nossa situação", começou por dizer o treinador.

Autor: Luís Miroto Simões