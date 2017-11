O Watford recebe o Manchester United na terça-feira (20 horas), num duelo que colocará dois treinadores portugueses frente a frente, Marco Silva e José Mourinho. Face ao bom desempenho dos hornets na Premier League - oitavo lugar a três pontos dos lugares europeus -, as comparações entre ambos têm surgido, algo que deixa o timoneiro da equipa da casa orgulhoso."É claro que gostaria de o imitar. É muito importante, e um bom sinal, quando alguém te compara a um grande treinador. É melhor ser assim do que ao contrário. É um treinador muito importante para Portugal pelo que fez nos últimos 15 anos. Mostrou o caminho a outros técnicos portugueses. Para chegar a este nível tenho de melhorar todos os dias", disse Marco Silva, contando depois o tipo de relação que tem com Mourinho e os conselhos que recebeu do Special One."A nossa relação é muito boa, somos amigos. Quando estava em Portugal ou na Grécia e queria saber alguma coisa sobre a Premier League, a melhor pessoa para falar era o José [Mourinho]. Disse-me o que esperar, coisas boas sobre a prova e os jogos. A nossa vida não nos permite encontrarmo-nos com frequência mas ele é uma excelente pessoa e amanhã meu adversário. Antes do jogo vamos encontrar-nos mas durante o jogo cada um tentará ganhar, é normal."