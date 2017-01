Mas, ainda assim, Marco Silva não se dá por totalmente satisfeito. "Neste momento, é impossível estar completamente feliz, mas tudo bem. Talvez o último golo em Old Trafford, nos últimos minutos, fez a diferença nesta eliminatória", acrescentou o treinador do Hull City na habitual flash interview após o encontro, antes de sublinhar: "Esta foi a terceira vitória em outros tantos jogos em casa e quando chegámos aqui a equipa não ganhava há dois meses. Precisamos continuar da mesma forma porque isto dá confiança aos meus jogadores."

Apesar da eliminação frente ao Manchester United, o Hull City deixou uma excelente imagem, vencendo mesmo (2-1) os red devils na 2.ª mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa - os red devils beneficiaram do facto de terem ganho por 2-0 na 1.ª mão. Por isso, Marco Silva não deixou de se mostrar agradado com o desempenho dos seus jogadores."É sempre importante ganhar jogos, mas no último jogo fora de casa fizemos uma exibição pobre. Hoje, os jogadores tiveram um bom desempenho, uma boa exibição como equipa, um bom espírito, uma boa atitude e, em muitos momentos, controlámos o jogo. Colocámos problemas a uma grande equipa como o Man. United, e isso é importante para nós", sublinhou o técnico português, de 39 anos.