No relvado do Hull City de Marco Silva ainda havia linhas... de râguebi

Após a vitória do Hull City sobre o Swansea (2-1) , tanto Marco Silva como Paul Clement deixaram críticas ao estado do relvado dos 'Tigers'. Isto porque ontem a equipa de râguebi disputou mais um jogo do campeonato no estádio - o recinto é usado pelas duas formações -, o que deixou o tapete afetado e onde eram visíveis ainda algumas marcas próprias daquela modalidade."Há muitas coisas onde o clube tem de melhorar. Estes detalhes fazem a diferença, não apenas num só jogo mas em toda a temporada. Para mim, isto é inaceitável a este nível", lamentou o treinador português, citado pelo 'Hull Daily Mail'.Clement alinhou pelo mesmo diapasão: "Não é aconselhável que haja um jogo na noite anterior a uma partida de futebol, seja de que modalidade for. Não está correto."