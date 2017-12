O Watford, orientado por Marco Silva, está a atravessar um momento complicado na Premier League. Depois de um bom arranque no campeonato, os hornets somaram este sábado a quarta derrota consecutiva perdendo no reduto do Brighton por 1-0, em jogo da 19.ª jornada.Com Carrillo a titular, o conjunto britânico sofreu o único tento da partida aos 64’ por intermédio de Pascal Gross.O Watford caiu assim para o 10.º lugar na tabela classificativa e soma quatro derrotas consecutivas e dois empates nos últimos seis jogos.