Marco Silva é considerado como o principal candidato a suceder a Ronald Koeman no cargo de treinador do Everton . O treinador português, na antevisão do jogo frente ao West Ham, não fugiu ao assunto mas atirou a decisão para o lado dos dirigentes."O que posso dizer é que encaro a situação com normalidade, como quando um jogador está bem, ou mesmo um treinador, e existe uma abordagem ao dono do clube. Não sei se há uma oferta ou não, o que se está a passar, mas é o momento para a direção e os donos falarem entre si. Eu encaro a situação com normalidade, e o mais importante agora é o jogo com o West Ham. Eu respeito o que o Everton quer e respeito a resposta do Watford. Esta é a única forma de encarar quando se está nesta situação. Os clubes precisam de falar. Eu não consigo controlar esta situação", destacou o treinador.Sobre o adversário do encontro de domingo, Marco Silva considera que a entrada de David Moyes pode trazer surpresas. "Conhecemos muito bem os jogadores, a equipa, mas é o primeiro jogo com o novo treinador. Claro que conhecemos o David Moyes, sabemos o que fez nas outras equipas, mas pode mudar tudo", sublinhou o português.

Autor: Bruno Dias