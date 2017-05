Continuar a ler

"É o momento de analisar tudo para perceber qual é a melhor decisão. Não queríamos terminar a temporada desta forma. Tentámos, não alcançámos o nosso objetivo, mas devemos respeito a nós mesmos", assinalou Marco Silva no final do jogo, apesar de reconhecer que "o Tottenham atravessa um momento fantástico."



O Hull City despediu-se da pior forma da temporada 2016/17. Em casa, já com a despromoção como destino, os tigers foram goleados pelo Tottenham por 7-1, um resultado que veio dar força ao cenário de saída de Marco Silva.O treinador português tem uma reunião com a administração do clube agendada para quarta-feira e continua a ser apontado como preferido pelo Watford para ocupar o lugar de Water Manzzarri pela comunicação social inglesa.