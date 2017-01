Este foi o regresso do Hull City aos triunfos, após 10 encontros sem conhecer o sabor da vitória.

Marco Silva estreou-se este sábado no comando técnico do Hull City com uma vitória por 2-0 diante do Swansea, que valeu a passagem à quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.A equipa do técnico português só chegou à vantagem já no segundo tempo, quando Abel Hernández abriu o marcador aos 78 minutos. Já em cima do apito final, Josh Tymon confirmou o triunfo dos tigers (90').

Autor: Luís Miroto Simões