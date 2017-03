Continuar a ler

Marco Silva deixou ainda vários elogios ao Swansea: "Mudámos algumas coisas ao intervalo. Foi um jogo difícil, o Swansea é uma equipa que joga bem e gosta de ter a posse de bola. Tem dois médios com grande mobilidade e um bom avançado".



Apesar do bom resultado, Marco Silva deixou alguns reparos ao que a equipa ainda tem de fazer até ao final da temporada.

Niasse saltou do banco para assinar um bis

O técnico português considerou que a equipa melhorou bastante na segunda parte, depois de uns primeiros 45 minutos bastante equilibrados, e que o arriscar com dois adversários foi decisivo para conseguir os três pontos."Parabéns para os nossos jogadores e adeptos. Foi um jogo difícil, muito equilibrado na primeira parte, mas melhorámos depois do intervalo e passámos a controlar a partida. Depois, arriscámos com dois avançados e criámos-lhes muitos problemas", sublinhou Marco Silva."Estou satisfeito, excepto com os últimos cinco minutos. Não podemos sofrer um golo da maneira como sofremos. A este nível, não podemos oferecer golos assim. Estávamos a ganhar por 2-0, mas se estivesse 1-0 teríamos tido muitos problemas. Temos de ter em mente que o jogo só acaba quando o árbitro apita e é esse o trabalho que tenho de fazer", observou. "Controlámos bem o jogo. Na primeira parte não tivemos muitas oportunidades, mas senti os meus jogadores um pouco ansiosos e nervosos no momento da finalização, o que é normal, porque a nossa classificação não é a melhor. Na segunda parte melhorámos a nossa atitude e o nosso espírito e jogámos com mais calma, criámos-lhes mais problemas. Fizemos dois golos, é um resultado justo".Os golos do Hull City só surgiram na segunda parte, depois de Marco Silva ter apostado em jogar com dois avançados e Niasse ter saltado do banco."O Niasse sabe, e os outros jogadores também, que nem sempre são os titulares que resolvem os jogos. Os jogadores ficam no banco e depois entram para mostrar trabalho, não só o Niasse. Esteve muito bem, marcou os dois golos, que são muito importantes para nós, mas o Meyler e o Elmo também e isso é que é importante".Questionado sobre a possibilidade de jogar mais vezes num sistema com dois avançados, ao invés do habitual 4-3-3, Marco Silva não descartou essa hipótese."Vamos ver. Trabalhamos com dois sistemas e os jogadores sabem o que queremos nalguns momentos. Se estivessemos numa posição mais confortável na classificação seria diferente, mas é possível jogarmos nos dois sistemas".Com esta vitória, o Hull City abandonou os lugares de despromoção, apesar de ter mais um jogo do que Middlesbrough e Sunderland, mas ainda falta muito para o campeonato terminar. Marco Silva abordou os jogos em casa, onde tem conseguido conquistar vários pontos importantes, mas preferiu focar-se nos jogos fora, onde também é importante pontuar."Os jogos em casa são importantes, mas também temos de pontuar nos jogos fora. Temos mais cinco jogos fora até ao final do campeonato, mas também temos de pontuar em casa. Vai ser difícil, vamos ter um jogo complicado contra o Everton na próxima temporada mas temos de trabalhar para pontuar fora", terminou.