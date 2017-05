Continuar a ler

Depois de vencer uma Taça de Portugal com o Sporting, em 2014/2015, e o campeonato grego com o Olympiacos, em 2015/2016, o técnico de 39 anos voltou ao ativo em janeiro deste ano, para tentar salvar os 'tigres' da descida.Quando chegou à cidade de Hull, o emblema tinha 13 pontos em 20 partidas, ocupando o último lugar da tabela, mas Marco Silva conseguiu levar uma equipa quase condenada a lutar pela despromoção até às últimas jornadas do campeonato."Gostaria de agradecer ao presidente do clube, aos jogadores e a toda a equipa técnica, pelo seu esforço e apoio, e nunca esquecerei a maneira como os adeptos me fizeram sentir em casa. Continuarei a ser um adepto do clube", despediu-se o treinador.O futuro de Marco Silva continua indefinido, apesar de a imprensa sugerir que vários clubes estão interessados na sua contratação, entre eles o FC Porto e os ingleses do Crystal Palace e Southampton