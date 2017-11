Continuar a ler

"Eu conheço a especulação e sei que as pessoas questionam o nosso compromisso, mas eu e os meus jogadores demos uma resposta muito boa sobre aquele que é o nosso compromisso. Este tipo de interesse nos jogadores ou nos treinadores acontece, mas não é justo questionarem o nosso compromisso", frisou.



Segundo a imprensa inglesa, a administração do Watford não está disposta a escutar mais ofertas do Everton, embora os toffees já tenham anunciado que não estão dispostos a desistir do português. Ainda assim, Marco Silva não se desvia da ideia já transmitida anteriormente.



"Os jogadores trabalham diariamente comigo e sabem que estou comprometido com o clube. O meu futuro é amanhã, é começar a preparar o próximo jogo. Esse é o meu futuro. Há coisas que não consigo controlar. Só sei aquilo que está nas minhas mãos e isso é preparar a sessão de trabalho de amanhã", frisou o técnico.



Justiça no triunfo



Já sobre o encontro, Marco Silva destacou a justiça do triunfo. "Jogámos bem e vencemos bem. O resultado é justo e ótimo para as nossas ambições. Tínhamos problemas no lado direito, porque o Carrillo e o Pereyra não podiam jogar os 90 minutos. É verdade que o West Ham também teve duas oportunidades para marcar, mas aí o Gomes respondeu muito bem", adiantou.



Depois do triunfo (2-0) sobre o West Ham, Marco Silva mostrou-se naturalmente satisfeito pelo regresso às vitórias - o Watford vinha de três derrotas seguidas na Premier League -, mas foi o interesse do Everton na contratação do técnico português que voltou a dominar as declarações do treinador de 40 anos."Olho para esta situação da mesma forma que olho quando, por vezes, as equipas não jogam tão bem e as pessoas começam a dizer: 'Talvez despeçam o treinador'. Para mim, o mais importante é perceber o que os meus jogadores sentiram na última semana e como se sentirão amanhã", começou por salientar Marco Silva, citado pela BBC.