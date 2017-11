Marco Silva está saturado de todo o ruído suscitado pela cobiça do Everton. "Vou responder de forma direta para acabar com o assunto. Não gosto de falar sobre especulações! Estou aqui [na sala de imprensa] para falar sobre o Watford, sobre o jogo com o Newcastle e, se quiserem, até sobre Rafa Benítez [treinador dos magpies]. Nada mais! Sobre esta situação não digo nem mais uma palavra. Só estou focado na equipa, no treino de amanhã e no jogo de sábado. Isso, sim, é importante!", referiu Marco Silva, verdadeiramente incomodado com a insistência dos jornalistas ingleses em relação ao tema. Esta é a fatura que tem de pagar por ser, hoje em dia, um dos treinadores mais prestigiados da Premier League.

Sem técnico desde que despediu Koeman a 23 de outubro, o Everton vem tentando convencer o Watford a libertar o português, mas até agora tem chocado contra um muro! Gino Pozzo, dono dos hornets, recusa-se a deixar sair Marco Silva, cujo vínculo contratual é válido até 30 de junho de 2019. A oferta de 11 milhões feita pelo Everton foi parar... ao caixote do lixo! Esta é uma mudança radical na forma de pensar da administração do Watford, conhecida por despedir treinadores como quem muda de camisa. Teve nove nos últimos cinco anos! Sempre muito agressivos, os jornalistas britânicos aproveitam este facto para lançar uma pergunta envenenada. É fácil ser leal a alguém que despacha tantos treinadores? "Se quiserem, eu saio e vem para aqui o dono do clube. E então podem fazer-lhe essa pergunta...", respondeu Marco Silva.

O prazo de validade do interino David Unsworth está a expirar e o Everton, apesar de fazer questão de vincar que Marco Silva está no topo da lista, começa a pensar no plano B. A alternativa ao luso parece ser Ralf Rangnick [a hipótese Van Gaal terá sido descartada], treinador que exerce atualmente as funções de coordenador técnico do RB Leipzig. Isto não invalida que Farhad Moshiri, principal acionista dos toffees, não volte à carga por Marco Silva...



Não estaciona autocarros



Dois golos em cada um dos seis jogos realizados fora de casa. Este é o registo do Watford de Marco Silva, que visita amanhã o Newcastle. "São números muito bons! Normalmente, não temos dez jogadores atrás da linha da bola, não colocamos dez atletas na área à espera de um erro do opositor. Essa não é a nossa filosofia! Vamos sempre à procura do golo porque só assim temos hipóteses de vencer. A nossa atitude tem sido fantástica. É a imagem da equipa!", anota o luso, analisando os magpies: "O Newcastle é uma boa equipa e tem um treinador muitíssimo bom. Mas, atenção, não vamos jogar contra o Rafa Benítez, vamos defrontar o Newcastle."

Autor: Nuno Pombo