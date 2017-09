Chalobah foi contratado por Marco Silva este verão, pagando 6,5 milhões de euros ao Chelsea, e o jovem médio natural da Serra Leoa - embora tenha sido chamado recentemente à seleção inglesa, pela qual ainda não se estreou - tornou-se de imediato uma das pedras mais influentes no excelente início de época do Watford, realizando cinco jogos na Premier League, todos como titular.

Marco Silva recebeu esta terça-feira más notícias, pois os exames médicos realizados pelo médio Nathaniel Chalobah confirmaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica que o afastará pelo menos até ao final de 2017. O antigo jogador do Chelsea, de 22 anos, lesionou-se num treino da semana passada no joelho esquerdo."Embora não possamos o tempo exato que demorará a sua recuperação, esperamos que ele possa reintegrar a equipa ainda antes do início do próximo ano", adiantou Gavin Benjafield, diretor de desempenho do Watford, citado no comunicado publicado pelo clube.