Marco Silva não hesitou em pedir este sábado mais apoio dos adeptos do Hull City, no dia em que se estreou no comando técnico dos tigers, com uma vitória sobre o Swansea por 2-0, na Taça de Inglaterra. O apelo do técnico surgiu depois de estarem presentes nas bancadas apenas 6.608 espectadores, num recinto que tem capacidade para mais de 25 mil, devido a um boicote em protesto para com os proprietários do clube."Para mim é importante que os adeptos acreditem na equipa, porque precisamos de ajuda. Precisamos do apoio dos adeptos para mudar a situação e a nossa posição na tabela. Espero que no próximo jogo em casa, diante do Bournemouth, estejam presentes mais pessoas para nos ajudarem a vencer", frisou o técnico.Em todo o caso, Marco Silva explicou que o objetivo passa sempre por fazer o melhor, ainda que das bancadas possa não vir o apoio esperado: "Claro que é melhor quando há um bom ambiente. Se este não for bom, quero que os meus jogadores se foquem no que acontece dentro do relvado. Mas espero que possamos mudar isto no próximo jogo".

Autor: Luís Miroto Simões