A Sky Sports fez o ponto da situação depois de várias notícias darem conta neste domingo da transferência iminente de Marco Silva para Goodison Park, onde continua a ser o preferido para suceder a Ronald Koeman, despedido a 23 de outubro, após uma onda assavaladora de maus resultados.



A equipa está desde então entregue a David Unsworth, um dos adjuntos do holandês, só conseguiu um triunfo em cinco jogos, precisamente diante do Watford. "Nós não vamos tolerar abordagens pelo nosso treinador, nem por parte do Everton, nem de qualquer outro qualquer clube, seja da Premier League ou do estrangeiro."

O Everton continua interessado em contratar Marco Silva mas o Watford recusou a última abordagem dos toffees, assegurando que o treinador português cumprirá o contrato de dois anos que assinou no final da passada temporada, depois de sair do Hull City. E, de acordo com a Sky Sports, os responsáveis dos hornets recusarão quaisquer futuras abordagens, "seja qual for valor".A estação de televisão britânica avança que Marco Silva estaria interessado em conversar com os responsáveis do Everton, mas fonte Watford contactada informou que não existe qualquer cláusula de rescisão contratual e afastou liminarmente a possibilidade de existirem negociações, na linha do que já tinha sido oficializado por um porta-voz, no dia 14: