Marco Silva chegou há menos de quatro meses mas já entrou na história do Watford. Ao ganhar no reduto do Swansea por 2-1, a equipa comandada pelo português alcançou o terceiro triunfo consecutivo como visitante no escalão principal, algo inédito na história do clube. Razão mais do que suficiente para o técnico se mostrar satisfeito no final da partida.

"Estou contente com o resultado. É importante os jogadores nunca perderem a concentração e acreditarem até ao fim. Quando se acredita, tudo pode acontecer", salientou Marco Silva depois de um encontro em que o Watford venceu pela primeira vez o Swansea em Gales, a contar para o 1.º escalão, desde 1983.