O Hull City segue invicto em casa na Premier League (três vitórias e um empate), desde que Marco Silva assumiu o comando da equipa em janeiro, mas fora do KCOM Stadium o cenário é desolador (só cinco pontos conquistado esta época), algo que o técnico português quer mudar já amanhã, no reduto do Everton.

"Claro que temos de melhorar a nossa prestação fora. Em alguns jogos, já mostrámos progressos, mas os resultados ainda não são os melhores", afirmou Marco Silva, consciente dos problemas. "Só conseguimos um bom resultado frente ao Manchester United [0-0)], nos outros jogos nem por isso. E a exibição no nosso último jogo fora, contra o Leicester, não foi positiva [derrota por 3-1] . Temos de melhorar nesse aspeto porque precisamos de pontos", realçou o técnico do Hull City, 18º classificado na Premier League, com 24 pontos, menos um do que o Crystal Palace, já em zona de permanência.

Continuar a ler