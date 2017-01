O Hull visita o líder Chelsea no domingo, e Marco Silva, que viu o médio Livermore rumar ao WBA esta sexta-feira, pediu reforços com urgência. "Era um jogador importante para nós, mas recebemos uma ótima proposta [13 milhões de euros] e aceitámos. Temos de encontrar soluções com o dinheiro que entrou", disse o técnico.

O português analisou também o Chelsea. "Têm Antonio Conte, ótimo treinador, e será um teste dificílimo, mas estamos preparados para fazer um jogo de compromisso total", salientou Marco Silva, que espera a chegada de Elabdellaoui e a continuidade de Snodgrass.

