O Watford, que vinha de um triunfo sobre o Arsenal, não conseguiu evitar a derrota, por 4-2, na visita a Stamford Bridge para defrontar o campeão Chelsea. A equipa de Marco Silva esteve mesmo a vencer por 2-1, mas acabaria por tombar na parte final do encontro. Ainda assim, o técnico português sublinhou o excelente desempenho dos seus jogadores."O resultado é injusto e não reflete o que se passou em campo. A minha equipa controlou a maior parte do jogo. Não criámos muitas ocasiões de golo na primeira parte, mas controlámos o jogo e o Chelsea teve de jogar em contra-ataque. Fizemos o nosso jogo. Na segunda parte, durante 40 minutos, só uma equipa jogou. Depois do 1-2 tivemos ocasiões claras para acabar com o jogo", lembrou Marco Silva, no final da partida, em declarações à Sky Sports.Com esta derrota, o Watford foi ultrapassado pelos blues na classificação - o Chelsea tem agora 16 pontos, mais um do que os hornets, que podem ainda cair para o 7.º lugar, caso o Arsenal e o Liverpool ganhem no domingo -, mas o desaire de hoje não tira confiança a Marco Silva. "Estou orgulhoso da nossa exibição, mas sinto-me naturalmente frustrado. Este jogo mostrou que estamos no caminho certo", frisou o técnico.