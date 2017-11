Várias vezes associado ao Everton, Marco Silva recusou novamente falar do interesse dos toffees nos seus préstimos mas deixou escapar que o futuro pode reservar-lhe coisas positivas se mantiver o bom desempenho no Watford - atual oitavo classificado da Premier League, a três pontos dos lugares europeus.Comentando a importância de José Mourinho como pioneiro para muitos treinadores portugueses, na antevisão à receção ao Manchester United (terça-feira, 20 horas), Marco Silva foi evasivo."José Mourinho mostrou o caminho aos outros treinadores portugueses. Para chegar a este nível tenho de fazer o meu trabalho e melhorar todos os dias. Tenho a certeza que se continuar a fazê-lo coisas boas vão aparecer no futuro mas o mais importante para mim é sempre o dia seguinte, o treino seguinte e o jogo seguinte", disse o timoneiro português.