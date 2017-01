Marco Silva iniciou ontem funções como treinador do Hull City, deixando uma mensagem clara para os dirigentes, jogadores e adeptos do clube que está no último lugar da classificação da Premier League: "Acredito que é possível vencer este desafio de manter o clube no escalão principal."

Num estilo a fazer lembrar o "Sim, nós podemos" de Barack Obama, Marco Silva foi perentório nas declarações publicadas no site oficial do clube. "Estamos aqui para ajudar o Hull City a ficar na Premier League e é o único objetivo para os próximos meses", sublinhou o treinador português, que explicou a sua opção. "É verdade que se trata de um grande desafio, mas se não acreditasse não estaria aqui. Penso que posso ajudar o clube e espero que os adeptos também se juntem a nós para ultrapassar esta situação delicada."

Marco Silva admitiu que vai passar "muitas e muitas horas dentro do clube" para estudar os problemas e "mudar o que for necessário mudar", deixando claro que a mensagem mais importante é para os jogadores. "Eles sabem que a situação é difícil mas que, acima de tudo, também terão de fazer o seu papel e confiar na tarefa que temos pela frente", reforçou. Primeiro exame Marco Silva orientou ontem o primeiro treino, para preparar o duelo com o Swansea, que marcará a sua estreia no banco. "Temos de começar a vencer e vamos ter uma primeira oportunidade já amanhã com o Swansea, mas se a Taça de Inglaterra é importante, mais ainda será somar pontos na Premier League", destacou. O facto de o contrato com o Hull City ser apenas até final da época (a continuidade na próxima depende da permanência) não parece preocupar o treinador: "Pensei no clube e não em mim. Ganhando o clube, posso ganhar eu", concluiu.

Autor: José Carlos Freitas