"Precisamos ainda de melhorar em alguns aspetos, mas é normal. Faz parte do processo. Será uma grande batalha pela permanência e nós temos até final de maio para continuar a trabalhar forte todos os dias", prosseguiu o português.



O Hull City visita o King Power no sábado às 15 horas. A equipa do antigo treinador do Estoril, Sporting e Olympiacos ocupa o penúltimo lugar da Premier League, com 21 pontos.



Com duas vitórias em seis jogos na Premier League, Marco Silva sabe que cada jogo será um autêntica final para o Hull City na luta pela permanência. No sábado, frente ao campeão Leicester, o treinador português precisa de conquistar os três pontos para abandonar a zona de despromoção."Todos os encontros são uma grande oportunidade para subir na classificação e temos de aproveitar todas as chances. Precisamos de pensar jogo a jogo. O Leicester está a atravessar um período de mudança [com a saída de Claudio Ranieri] e é normal que a equipa altere a sua forma de atuar. Precisamos de estar prontos para essa situação, mas temos de estar focados no nosso estilo de jogo e trabalhar duro no relvado", comentou Marco Silva, no site do clube.

Autor: Diogo Jesus