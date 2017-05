Continuar a ler

"É importante os dirigentes decidam o que é melhor para o clube e nesse sentido vou ter uma reunião com o presidente para percebermos qual é a melhor solução", prosseguiu o treinador português, voltando ao responder sobre o seu futuro, reforçando: "Quando se conversa é sempre positivo. Em todos os momentos da vida do clube é importante perceber as razões pelas quais as coisas acontecem de forma a não cometer os mesmos erros. Para mim é impossível falar de outros clubes, desde logo porque o Hull City merece todo o meu respeito. Depois, temos ainda um jogo a fazer. O mais importante é preparar a equipa para este jogo.""Quando decidir, o presidente será a primeira pessoa a saber. Não quero falar destas coisas convosco, pois elas devem ficar dentro do clube. Não é fácil. Trabalho muito, ams sou feliz, gosto do clube e dos adeptos. Aquilo que eles nos dão é fantástico. Mas não se trata apenas daquilo que eu quero. Temos de falar sobre o futuro do clube e do objetivo que eu tenho para a minha carreira. Começámos a conversar nos últimos dias e voltaremos a conversar na próxima semana", encerrou Marco Silva.O treinador português foi apontado nos últimos dias como preferido pelo Watford para suceder a Walter Manzzarri no cargo, depois da comunicação social inglesa ter revelado que o Southampton também estaria interessado.