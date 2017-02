Continuar a ler

Questionado sobre o facto de a equipa ter-se mostrado algo nervosa no jogo, o técnico português, de ?? anos, atirou: "Um pouco mas é normal, é futebol. Temos de continuar o nosso caminho. Os jogos para mim são iguais, quer sejam contra o Liverpool ou o Burnley".



Para a cadeia britânica BBC, a equipa de Marco acusou "alguma falta de dinâmica". Questionado sobre o porquê de isto acontecer, Marco defendeu os jogadores e justificou: "Hoje houve jogadores que foram titulares e não o costumam ser, como são os casos do Maloney e do Mbokani. Mas com as lesões de Evandro e Lazar [Markovic] era natural que assim fosse. E o Clucas também não esteve [por castigo]. Contudo equipa voltou a mostrar uma enorme atitude e devemos continuar assim."



Por fim, Marco Silva disse estar confiante na recuperação imediata de Markovic. "Espero que o Markovic já possa estar disponível no próximo jogo [frente ao Leicester]", concluiu o técnico português.