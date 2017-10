O surpreendente 6º lugar no campeonato faz do Watford uma das equipas sensação da presente temporada. No entanto, Marco Silva não entra em euforias e alerta para a necessidade de manter a concentração, mesmo amanhã frente ao Stoke City, primeira equipa acima da zona de descida."No futebol tudo muda muito rapidamente. Na Premier League a competitividade é enorme e, em relação a 10 ou 12 equipas, a liga é extremamente equilibrada. Com duas ou três vitórias pode subir-se bastante na classificação", vincou o técnico.