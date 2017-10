Troy Deeney não vira a cara à luta... literalmente

A federação inglesa acusou Troy Deeney de conduta violenta e puniu o avançado do Watford com três jogos de suspensão. Em causa está o incidente durante o jogo do passado sábado com o Stoke City em que o capitão da equipa orientada por Marco Silva agarrou Joe Allen pelo pescoço.Na altura, ambos foram admoestados com o cartão amarelo e e o médio galês até desvalorizou o confronto no final da partida. "Na realidade tudo não passou de uma luta de raparigas. Gosto do Troy, é um excelente jogador e aquilo que aconteceu não foi nada de pessoal", disse Joe Allen.Porém, o lance foi revisto pelo comité de disciplina, que decidiu castigar o avançado do Watford, baixa na equipa de Marco Silva nos jogos com Everton, West Ham e Newcastle.