A mensagem dos responsáveis do Watford em relação a eventual negociação da saída de Marco Silva é clara: não, seja porque preço for. Interessado em contratar o português, o Everton até viu os hornets rejeitarem uma proposta de indemnização na ordem dos 10 milhões de euros, mas de acordo com o 'Tuttosport', há um plano 'B', o qual parte do cenário de saída, com um sucessor escolhido.O jornal italiano avança que o Watford escolheu Gian Piero Ventura no caso de Marco Silva acabar mesmo por se transferir para Everton. Ventura, recorde-se, foi recentemente demitido pela federação italiana do cargo de selecionador na sequência da eliminação da squadra azzurra no playoff de qualificação para o Mundial'2018, frente à Suécia.O técnico é um velhpo conhecido do proprietário dos hornets, Gino Pozzo, por ter trabalhado para a Udinese (2001/02), clube que também pertence à esfera de negócio daquela família italiana. Ventura, 68 anos, conta ainda uma passagem bem sucedida pelo comando técnico do Torino, entre 2011 e 2016.