Mariano Díaz, de 24 anos, soma já seis golos em 10 jogos pelo Lyon. Os franceses pagaram ao Real Madrid oito milhões de euros pelo seu passe.

Recorde-se que os merengues têm por hábito fixar cláusulas de recompra quando vendem jovens jogadores. Em qualquer caso, Mariano diz estar focado no seu novo clube, onde as coisas até lhe estão a correr bem na primeira época."Estou muito contente com a forma como as coisas começaram. O campeonato francês é muito físico e cresceu muito com as últimas contratações. Tive várias ofertas e o Lyon apostou forte em mim. Lacazette deixou uma vaga no ataque e Zidane recomendou-me que viesse. Disse-me que seria uma boa opção", explicou.