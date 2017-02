Continuar a ler

Mariano subiu esta temporada à equipa principal do Real Madrid, pela qual já somou cinco golos em nove jogos. Na mesma nota, a empresa dá conta dos pedidos que os responsáveis merengues fizeram ao jogador de 23 anos: "Pedira-lhe para ser paciente, perseverante e continuar com esta atitude indiscutível para este importante final de temporada".

Mariano Díaz recebeu mais de 20 propostas neste mercado de transferências, mas acabou por continuar no Real Madrid. O número foi avançado pela agência que representa o jovem avançado."É irremediável que quando mais de 20 equipas mostram vontade de integrar o jogador num projecto desportivo se tenha de dar uma nega à maioria. Também é certo que era bem vista a possibilidade de ingressar noutro clube para continuar a crescer e acumular minutos de jogo. [...] No final não pôde ser", escreveu a You First Sports em comunicado.

Autor: Luís Miroto Simões