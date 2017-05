Continuar a ler

O golo surgiu aos 35 minutos, na cobrança de um penálti cometido pelo defesa central do Braunschweig, o norueguês Gustav Valsvik, ao intercetar com o braço dentro da área um remate do médio turco do Wolfsburgo, Yunus Malli.



Pelo Wolfsburgo, alinhou o internacional português e campeão europeu Vieirinha, que começou o jogo no banco, mas foi lançado em campo após o intervalo para render o francês Paul Ntep de Madiba.



O Wolfsburgo recebeu e venceu esta quinta-feira o Eintracht Braunschweig por 1-0, em jogo da primeira mão do playoff de despromoção da Liga Alemã, para apurar qual dos dois vai competir no primeiro escalão na próxima época.Um golo do internacional alemão Mario Gómez, campeão do mundo em 2014, no Brasil, colocou o Wolfsburgo em vantagem para o jogo da segunda mão, no terreno do vizinho Braunschweig, que se disputa na próxima segunda-feira.

