Continuar a ler

MÁRIO RUI - A 100 por cento ainda não estou. Muscularmente estou melhor e mais forte do que antes, só falta o ritmo de jogo e somar minutos nas pernas.MR - O míster foi falando comigo ao longo dessa semana e perguntou-me como me estava a sentir. Disse-lhe que estava pronto, que não seria o Mário de há uns meses, mas que seria uma grande oportunidade para mim.MR - Sinceramente, receio não tive naquele jogo. Tive várias sensações, porque acabou por ser o meu primeiro jogo oficial pela Roma e o primeiro jogo no Estádio Olímpico. Pareceu estranho ao início mas depois esqueci tudo e só pensei no jogo.MR - Até fazer o primeiro jogo, a 26 de novembro, na equipa primavera da Roma, passaram-se 3 meses e 20 dias desde a lesão. O que até é bom para o tipo de lesão que foi. E parece que passou rápido mas às vezes o tempo não anda, porque fazemos sempre os mesmos exercícios. Só com a ajuda da minha familia é que foi possível, apoiou-me sempre.MR - Sim, claro. Por exemplo, na equipa da Roma já aconteceu algo parecido ao Kevin Strootman, que esteve dois anos sem jogar. Antes do meu caso, o Antonio Rudiger também se lesionou e ainda houve um jogador dos juniores que teve a mesma lesão que eu. Foram as pessoas que mais falaram comigo e que mais me deram conselhos durante a recuperação e eu aproveitei para ‘roubar’ os segredos deles, na forma de como trabalhar melhor. Foram uma grande ajuda.MR - Fui sempre otimista porque quem estava à minha volta dava-me muita força. Mas é normal, há momentos em que vais treinar e estás no campo sozinho, dá-te uma pequena dor no joelho e vais-te abaixo. Mas no dia seguinte acordava e sentia-me melhor e voltava a trabalhar. E também tive sorte porque o meu joelho nunca inchou.MR - Espero somar o máximo de minutos o mais rápido possível. Quero desfrutar de todas as oportunidades, porque qualquer uma é bem-vinda e vou tentar agarrar todas. Coletivamente, espero que a Roma possa ganhar algum troféu, visto estarmos em 3 provas: campeonato, Taça de Itália e Liga Europa.MR - (Risos) Há muito tempo que ando à procura. Ainda agora quando entrei, no jogo com o Crotone, podia ter feito o golo se tivesse tido mais confiança. Tentei a assistência e ganhei apenas o canto. Mas depois de tudo o que aconteceu na primeira metade da época, espero mesmo que o golo surja este ano.MR - Esperemos que seja só a Roma a dar luta à Juventus, era sinal de que teríamos ganho vantagem sobre o Nápoles. Vamos tentar pensar só em nós e ganhar todos os jogos até ao fim e depois fazer as contas.MR - Sinceramente, não se fala muito disso porque muitos jogadores nem se tinham apercebido do recorde. E, quando soubemos, preferimos olhar em frente e para os jogos que faltam.MR - Quando joguei contra a Roma noutros anos havia cerca de 60/70 mil pessoas no estádio e era intimidante. Não se conseguia falar com o colega, nem que ele estivesse a 10 metros, e mesmo gritando ele não ouvia. Houve uma questão relacionada com a segurança que limitou a capacidade do estádio, algo que entretanto já não existe. Por isso, com o estádio cheio outra vez espero que volte a ser uma força para nossa equipa e intimidante para os adversários.MR - Em Itália já tinha jogado neste sistema e para mim não muda muita coisa. Aqui dá-me mais liberdade ofensiva já que temos 3 defesas-centrais sempre em posição. Ofensivamente, estou muito mais fresco e penso mais na parte ofensiva porque há sempre um defesa-central que pode fazer a compensação e a equipa não fica desequilibrada. Neste sistema de jogo os laterais têm liberdade mas nunca se podem esquecer de defender.MR - Sinceramente, pensei que ia ser mais difícil. Aliás, um dos meus receios quando cheguei à Roma era dividir o balneário com uma lenda como o Totti...MR - Quando comecei a jogar à bola o Totti já era capitão da Roma e já tinha ganho a Serie A. Nunca pensei que poderia jogar ao lado dele. Mas quando o conheci percebi que é muito tranquilo e por isso é que pessoas como o Totti são verdadeiros campeões, porque têm uma humildade incrível. São lendas como pessoas e jogadores.MR - Foi nos exames médicos. Fui um dos primeiros a chegar, ele cumprimentou-me e desejou-me as boas-vindas.MR - Então não? Já é muito bom. Há pessoas em Roma que seriam capazes de muita coisa só para apertar a mão do Totti (risos).MR - Vou ser honesto: neste momento, só penso em recuperar e estar a 100 por cento. Só quando atingir essa fase é que volto a sonhar com uma chamada à Seleção Nacional.