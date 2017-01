O Valencia atravessa um momento problemático, não ganhando para a Liga espanhola há oito jornadas, desde 16 de outubro. E, depois do empate (3-3) com o Osasuna - que fez a igualdade aos 90'+3 -, na segunda-feira, o ambiente no plantel não é o melhor, principalmente depois de Mario Suárez ter dado a entender que houve um jogador que recusou jogar a central.Na resposta às críticas que um adepto lhe fez na sua conta no Instagram, o médio espanhol - que alinhou no eixo da defesa ao lado de Mangala e acabou por ficar ligado a um dos golos devido a um erro que colocou a bola nos pés de um rival - respondeu que ele, ao contrário de outros, não tem medo de dar a cara pela equipa."Tranquilo. As críticas sempre existirão, façamos o que façamos. Se tiver que voltar a jogar nessa posição porque outro não quer, mesmo que eu nunca tenha alinhado aí, jogarei. Não tenho medo nem estou preocupado. As coisas mudarão. Nem tudo o que se vê é a realidade das coisas", escreveu Mario Suárez, internacional espanhol de 29 anos que chegou no último verão ao Valencia por empréstimo do Watford.