Boas notícias para o treinador do Hull City, o português Marco Silva, que esta quinta-feira viu regressar aos treinos sem limitações o extremo Markovic, ausene do último jogo, frente ao Burnley, devido a lesão. O sérvio, que iniciou a temporada no Sporting, está totalmente recuperado e já poderá ser opção para o importante encontro do fim de semana, diante do Leicester, concorrente direto na luta pela permanência.Opção para o confronto com o campeão inglês é igualmente o médio Sam Clucas, que na última jornada cumpriu um jogo de castigo, devido ao cartão vermelho visto no embate com o Arsenal. Fora das opções do treinador português continuam o ex-portista Evandro, a recuperar lentamente da lesão sofrida há duas semanas e o avançado Dieumerci Mbokani, cujo período de paragem previsto é de seis semanas.O Hull City ocupa a 21.ª e penúltima posição da Premier League, com 21 pontos, mais dois do que o último classificado, o Sunderland, e menos três do que o adversário de sábado, o Leicester.

Autor: João Lopes