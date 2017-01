O defesa Manuel da Costa, antigo internacional sub-21 por Portugal, integra a lista final de convocados da seleção marroquina para a participação na Taça das Nações Africanas (CAN) 2017, que arranca a 14 de janeiro, no Gabão.

Continuar a ler

Apesar de ter representado as seleções mais jovens de Portugal, em 2004, Manuel da Costa optou por representar a formação africana e já leva 17 internacionalizações.



Na CAN'2017, Marrocos integra o no Grupo C e vai defrontar Costa do Marfim, Togo e República Democrática do Congo, contra quem se estreia, a 16 de janeiro. Apesar de ter representado as seleções mais jovens de Portugal, em 2004, Manuel da Costa optou por representar a formação africana e já leva 17 internacionalizações.Na CAN'2017, Marrocos integra o no Grupo C e vai defrontar Costa do Marfim, Togo e República Democrática do Congo, contra quem se estreia, a 16 de janeiro.

Atualmente com 30 anos, o central que alinha nos gregos do Olympiacos faz parte da lista de 23 jogadores chamados pelo selecionador Hervé Renard e vai pela primeira vez participar numa grande competição com a camisola de Marrocos.

Autor: Lusa