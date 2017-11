Pontapé 'à Cantona' põe Evra a correr Mundo

Rolando bem tentou mas ninguém segurou Evra

O Marselha anunciou na última madrugada a abertura de um inquérito interno sobre o que sucedeu no Estádio D. Afonso Henriques com Evra . Em comunicado publicado no site oficial, o clube francês admite uma "altercação" entre o jogador e um adepto antes do início do jogo com o V. Guimarães para a Liga Europa "Em todo o caso, um jogador profissional deve manter o sangue frio perante as provocações e insultos duros e injustificados contra a sua pessoa. Da mesma forma, o clube condena o comportamento destrutivo de qualquer pseudo adepto que ofenda os seus próprios jogadores quando deveria apoiar a equipa", pode ler-se no documento.