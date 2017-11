O Marselha anunciou esta sexta-feira o afastamento de Patrice Evra da equipa, uma suspensão "com efeitos imediatos" e que poderá mesmo acabar na rescisão do contrato do veterano internacional francês, de 36 anos. Isto devido ao comportamento do defesa em Guimarães, onde agrediu um adepto do clube marselhês no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, pouco antes do encontro a contar para a 4.ª jornada da Liga Europa.



Em comunicado, o Marselha confirmou ainda que Evra foi "convocado para um inquirição antes de ser decidida uma eventual sanção disciplinar", sendo que o jogador fica agora impedido de jogar ou de se treinar até nova ordem. Além disso, o clube francês revelou que o inquérito ao que se passou na quinta-feira vai continuar, não deixando de censurar o "comportamento inaceitável da parte de um punhado de provocadores que proferiram insultos odiosos e particularmente graves ao jogador".

Continuar a ler

"Como jogador profissional e experiente, Patrice Evra não podia responder de forma tão inapropriada. O clube continua a sua investigação e utilizará todos os meios legais à sua disposição contra os indivíduos que, sob o disfarce de sua paixão pelo Marselha, colocaram em perigo a sua reputação entrando em campo e insultando um jogador em vez de o apoiarem", pode ainda ler-se no comunicado.

Evra passou-se e aplicou golpe de UFC a adepto do Marselha

O momento em que Evra confrontou os adeptos do Marselha

Evra no Street Fighter? Sim, é possível...

Evra não se vai livrar da fama tal como Cantona quando fez isto a um adepto em 1995

Pontapé 'à Cantona' põe Evra a correr Mundo