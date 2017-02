Continuar a ler

Valentín já tinha sido o braço direito de Zubizarreta, quando o ex-guarda-redes foi diretor desportivo do Barcelona, posto que ocupa agora no clube francês.



O Marselha destacou que ambos criaram um programa informático de análise do rendimento dos jogadores durante os jogos e os treinos da equipa, sexta classificada do campeonato francês



Valentín, que estava a trabalhar como secretário-técnico do Saragoça, vai orientar os olheiros do Marselha.



Bertrán também já tinha sido responsável pela promoção internacional do Valência. Valentín já tinha sido o braço direito de Zubizarreta, quando o ex-guarda-redes foi diretor desportivo do Barcelona, posto que ocupa agora no clube francês.O Marselha destacou que ambos criaram um programa informático de análise do rendimento dos jogadores durante os jogos e os treinos da equipa, sexta classificada do campeonato francêsValentín, que estava a trabalhar como secretário-técnico do Saragoça, vai orientar os olheiros do Marselha.Bertrán também já tinha sido responsável pela promoção internacional do Valência.

O Marselha anunciou esta quarta-feira a contratação de dois dirigentes que trabalharam no Barcelona, para apoiar o diretor desportivo do clube francês, Andoni Zubizarreta, que foi jogador e dirigente do Barça.Segundo um comunicado do Marselha, os dirigentes são Albert Valentín, que será adjunto do diretor desportivo, e Miguel Bertrán, que se vai ocupar do marketing internacional.

Autor: Lusa