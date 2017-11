Continuar a ler

A formação de Marselha ocupa o quarto posto, com 25 pontos, a um do Lyon, mas, apesar do empate, alargou a vantagem para o quinto classificado, que é o Nantes, com 23, depois deste ter perdido com o líder PSG.



Veja o A formação de Marselha ocupa o quarto posto, com 25 pontos, a um do Lyon, mas, apesar do empate, alargou a vantagem para o quinto classificado, que é o Nantes, com 23, depois deste ter perdido com o líder PSG.Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1

O Marselha, capitaneado pelo português Rolando, empatou (1-1) na visita ao Bordéus, no fecho da 13.ª jornada da Ligue 1, graças a um golo nos descontos de Morgan Sanson (90'+4), depois de Nicolas de Préville ter inaugurado o marcador logo no terceiro minuto da partida.Desta forma, o adversário do Vitória de Guimarães no Grupo I da Liga Europa falhou a hipótese de chegar ao pódio do campeonato francês, não aproveitando o nulo registado pelo Lyon (3.º classificado) na receção ao Montpellier.