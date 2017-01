Continuar a ler

Na segunda parte, os visitantes - que não ganham desde 17 de dezembro - reduziram por Boudebouz (49'), mas Gomis (77') e Thauvin (88' pen.) completaram a goleada, num encontro em que o Montpellier acabou com dez elementos devido à expulsão de William Rémy aos 87'.



Destaque ainda para o regresso de Patrice Evra ao campeonato francês, 11 anos depois de ter deixado o Monaco. Após ter evoluído em clubes como o Manchester United e a Juventus, o lateral esquerdo de 33 anos foi titular, apesar de ainda não ter o ritmo competitivo para um jogo completo - acabou por ser substituído aos 72 minutos.

Cabeça de Rolando contribuiu para a goleada do Marselha

Depois de duas derrotas claras frente ao Monaco (1-4) e ao Lyon (1-3), o Marselha regressou aos triunfos com uma grande exibição e uma goleada (5-1) diante do Montpellier. E se o capitão Bafétimbi Gomis se destacou com um hat trick, o português Rolando esteve igualmente em evidência marcando um dos golos da equipa marselhesa.Apostada em entrar na luta pelos lugares europeus (segue no 5.º posto), a equipa orientada por Rudi Garcia deu início ao festival de golos logo aos 4', com Gomis a inaugurar o marcador. O avançado francês voltaria a marcar aos 19', antes de Rolando também faturar, de cabeça, aos 38' - foi o terceiro remate certeiro do defesa central esta época.