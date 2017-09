Continuar a ler

Thauvin, aos 33 minutos, fez o golo da primeira parte e o argentino Ocampos. aos 62, o da segunda, para uma vitória calma e quase nada contestada pelo Toulouse.O Marselha sobe a quinto do campeonato, com 13 pontos, a seis do líder Paris Saint-Germain e a apenas três do pódio.Nos outros jogos do dia, registou-se o empate que o Rennes impôs na deslocação a Saint-Etienne, 2-2, a par da vitória do Nantes no campo do Estrasburgo, 2-1.No sábado, o Paris Saint-Germain, sem Neymar, perdeu os primeiros pontos, ao ceder um empate em Montpellier. O campeão Mónaco voltou ás goleadas, com 4-0 em Lille - mais dois para o colombiano Falcao, que já leva 11.