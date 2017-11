Continuar a ler

"O objetivo [de Mourinho] é ter todos os jogadores em boas condições, aptos para jogar todos os jogos e é isso que eu ambiciono fazer. No início não nos conhecíamos bem, mas com o passar do tempo isso alterou-se. Ele conhece os meus pontos fortes e fracos, mas o importante é que aprendemos a tirar o máximo partido da melhor forma", acrescentou o francês, falando depois do bom registo do Manchester United em casa, onde regressa à competição na Premier League, ao receber o Newcastle (sábado, 17h30):



A situação de Anthony Martial no Manchester United está a melhorar, mas o internacional francês ainda está longe de ser um dos futebolistas mais utilizados por José Mourinho. O avançado comentou o relacionamento do treinador português com os jogadores, reconhecendo a elevada exigência, mas também a evolução que o levou a já ter participado em 16 jogos em todas as competições, onde marcou seis golos e fez outras tantas assistências."Mourinho é duro com todos nós e por isso também o é comigo - não há qualquer dúvida. Mas sei que é para o meu próprio bem. E sei também que ele gosta de mim como pessoa, por isso não há qualquer problemas de mal-entendido em relação à forma como ele aplica a disciplina", começou por dizer Martial em entrevista ao site da Premier League.