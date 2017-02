"Estou muito feliz por assinar um clube importante no futebol inglês. Estou ansioso por começar a trabalhar com os meus novos colegas. Vir para o Southampton foi a melhor decisão entre todas as opções que tinha", referiu o jogador, citado pelo site oficial dos saints.



Esta é a estreia de Cáceres na Premier League, após já ter passado por Espanha e Itália, além do seu país natal.

Southampton anunciou esta quinta-feira a contratação do uruguaio Martín Cáceres, jogador que estava sem clube desde o final da temporada passada, quando deixou a Juventus.O defesa, de 29 anos, assinou um contrato válido até ao final desta época e vai vestir a camisola número 12.

Autor: Luís Miroto Simões