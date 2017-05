Continuar a ler

"Perdi a força nas minhas pernas e o poder de concentração. Obrigado ao futebol e a todos vocês. Daqui para a frente, vou ser um fã deste clube que tanto me tem dado", afirmou.



Demichelis termina a sua carreira com 19 títulos conquistados, tendo passado por clubes como o River Plate, Bayern Munique, Manchester City, Atlético Madrid, Espanhol e por último, o Málaga.







O defesa argentino do Málaga Martín Demichelis anunciou esta segunda-feira que vai retirar-se do futebol no final desta temporada, aos 36 anos.Numa conferência de imprensa organizada pelo clube espanhol e que contou com a presença de jogadores da equipa, Demichelis, muito emocionado, agradeceu ao clube, ao treinador, aos seus colegas de equipa e admitiu que perdeu a 'capacidade' para continuar a jogar.