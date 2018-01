Continuar a ler

"Resolvemos isso, o John [Delaney] e eu acordámos os termos [do novo contrato]. Só falta que os advogados vejam alguns detalhes e assinamos", referiu Martin O'Neill, ao canal televisivo da FAI.O técnico substituiu o italiano Giovanni Trapattoni no cargo, em 2013, e desde então tem sido acompanhado com um "número dois", o ex-futebolista Roy Keane, lenda do futebol irlandês e do Manchester United, que também continuará por dois anos.A República da Irlanda garantiu um lugar no Euro2016, no qual caiu na fase de grupos, mas falhou o apuramento para o Mundial deste ano na Rússia, ao perder no 'play-off' com a Dinamarca, ao ser goleada em casa por 5-1, após ter empatado fora (0-0).