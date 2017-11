Continuar a ler

Em agosto, quando se apercebeu que faltava dinheiro nas suas contas dirigiu-se ao balcão e aí soube que a sua gestora de conta tinha sido despedida meses antes, embora continuasse a informá-lo de movimentos financeiros, que acabou por verificar serem falsos.



Martin Petrov descobriu que entre 2007 e 2017 foram realizados 450 movimentos com envio de dinheiro a pessoas que não conhece, incluindo o marido da funcionária.



O búlgaro Martin Petrov, que jogou no Atlético Madrid e no Manchester City, entre outros, diz que desapareceram cerca de 1,9 milhões de euros das suas contas num banco da Bulgária.O antigo avançado, de 38 anos, acusa uma funcionária do UniCredit Bulbank, en Sófia. "Sim, lamentavelmente é verdade. Não consigo perceber como um roubo destes pode acontecer num país da União Europeia. Ganhei o meu dinheiro no estrangeiro honestamente, à frente de toda a gente, e depositei-o no meu país. E agora aconteceu-me isto", lamentou o ex-jogador ao jornal Trud.