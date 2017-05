O Mainz rescindiu o contrato com o treinador Martin Schmidt, por mútuo acordo, anunciou esta segunda-feira no seu site oficial. O Mainz terminou o campeonato alemão no 15.º lugar."A decisão, por mútuo acordo, é consequência da análise ao rendimento desportivo durante esta época e à falta de perspetiva para prolongar a colaboração para lá de 2018. Precisamos de um novo começo depois desta época difícil", adiantou o Mainz no seu site oficial Schmidt, de 50 anos, chegou em 2015 ao Mainz, que ficou muito perto de ser relegado para o segundo escalão do futebol germânico, ao terminar a liga principal em igualdade pontual com o Wolfsburgo, antepenúltimo classificado e primeira equipa na zona de despromoção.

Autor: Lusa